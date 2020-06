Κοκλώνης και Παπαδόπουλος μοιράστηκαν τα νούμερα του Σαββατόβραδου - στο 17% έφτασε το Just the 2 of Us στην Αττική

Φωτιά έβαλε στο Σαββατόβραδο για άλλη μια φορά το Just The 2 of Us, με τους τηλεθεατές να τουιτάρουν non stop για την εμφάνιση-έκπληξη της Άντζελας Δημητρίου, με το σόου να σημειώνει τα υψηλότερα νούμερα της βραδιάς στην εμφάνιση της Λαίδης και το ντουέτο της με τον παρουσιαστή του σόου Νίκο Κοκλώνη.

Το σόου σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 11% φτάνοντας σε τέταρτο στην Αττική το 17%. Για μια ακόμα φορά ήταν νο1 trend στο ελληνικό Twitter με περισσότερα απο 6.000 tweets.Τα νούμερα της βραδιάς στο δυναμικό κοινό τα μοιράστηκαν ο Νίκος Κοκλώνης και το σόου Just the 2 of us στο Open με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το μουσικό πρόγραμμα Στην Υγειά Μας ρε παιδιά στον ΣΚΑΙ, με το Just the 2 of Us να φαίνεται να παίρνει την πρωτιά στα καθαρά νούμερα χωρίς τα brake.Η Λαίδη λίγο πριν το φινάλε τραγούδησε ένα medley απο μεγάλες της επιτυχίες με την τηλεθέαση να φτάνει σε τέταρτο το 15,2% στο σύνολο του κοινού φέρνοντας το Just the 2 of us no1 πρόγραμμα εκείνη την ώρα.Τα ζευγάρια που βρέθηκαν υποψήφια προς αποχώρηση ήταν ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα και ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία, με τους τελευταίους τελικά να αποχωρούν, ευχαριστώντας για την υπέροχη εμπειρία.