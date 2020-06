Ποιες αλλαγές φέρνουν κορονοϊός και υγειονομικά πρωτόκολλα σε ξενοδοχεία και εργαζόμενους στον τουρισμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τις αλλαγές που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στα ξενοδοχεία και πώς αυτά θα επαναλειτουργήσουν μέσω των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του ειδικού σήματος Health First ανέλυσαν κορυφαία στελέχη του τουριστικού κλάδου στα πλαίσια της διαδικτυακής συζήτησης με θέμα «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», την οποία διοργάνωσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στο παρακάτω Link:Κοινή συνισταμένη είναι πως το 2020 θα είναι μια δύσκολη χρονιά τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τους εργαζόμενούς τους, καθώς καλούνται να ανταπεξέλθουν σε καινοφανείς συνθήκες υγειονομικής λειτουργίας, σε μειωμένη ζήτηση και σε διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα. Εντούτοις, εξέφρασαν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για το 2021, τονίζοντας παράλληλα τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση αλλά και η σωστή πιστοποίηση των εργαζομένων και των διαδικασιών αντίστοιχα.«Η προσαρμογή στα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν θα είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούσαν ήδη με αυστηρούς κανόνες» ανέφερε η κυρία Καλλιόπη Καραντεμοίρη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον όμιλο Ξενοδοχείων Electra Hotels & Resorts. Ωστόσο θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να αναπροσαρμοστούν και το προσωπικό να εκπαιδευτεί ώστε να εξυπηρετεί τον πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εμπνέοντάς του παράλληλα κι ένα αίσθημα οικειότητας τηρώντας τις απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις. Σε αυτό, πρωταρχικό ρόλο θα παίξει η ομαδικότητα και η συνεργασία του προσωπικού, κουλτούρα που θα πρέπει οι εργοδότες να εμφυσήσουν στους υπαλλήλους τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.Στις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν τα ξενοδοχεία της χώρας αναφέρθηκε από πλευράς του ο κ. Νίκος Διαλυνάς, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού- Domes Resorts. «Το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα δημοσιοποιήθηκαν μια ημέρα πριν την έναρξη των μονάδων δωδεκάμηνης λειτουργίας τους δίνει πολύ λίγο χρόνο να προσαρμοστούν. Η κατάσταση είναι καλύτερη για τις μονάδες εποχικής λειτουργίας γιατί έχουν τον χρόνο να αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες και να προετοιμαστούν» σημείωσε.Όσον αφορά στους εργαζόμενους των μονάδων ο κ. Διαλυνάς επεσήμανε ότι από μια περίοδο έντονης ανασφάλειας που ζούσαν το τελευταίο διάστημα, περνούν σε μια δεύτερη αντίστοιχη φάση, αφού πολλές θα είναι οι μονάδες που δεν θα ανοίξουν ή θα λειτουργήσουν με μικρότερο αριθμό υπαλλήλων.Τις δυσκολίες που θα έχει για τους εργαζόμενους του ξενοδοχειακού κλάδου η επανεκκίνηση ασπάστηκε και ο κ. Δημήτρης Βαλέργας, Director of Human Recourses Manager / T & G Daskalantonakis & Hines Group. «Η επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη ούτε για τους εργοδότες, ούτε για τους εργαζόμενους. Με την επαναφορά των πτήσεων όμως και το άνοιγμα των συνόρων των Βαλκανικών χωρών εκτιμώ ότι θα υπάρξουν αρκετές «last minute» κρατήσεις, βοηθώντας τα εποχικά καταλύματα να ανακτήσουν μέρος της ζήτησης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο στα αστικά ξενοδοχεία η ανάκαμψη θα είναι λίγο πιο αργή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Βαλέργα θα ανοίξει φέτος περίπου το 60% των εποχικών καταλυμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανεργία στον κλάδο. Ακόμα όμως και οι εργαζόμενοι που θα καταφέρουν αν απασχοληθούν, θα κληθούν να το κάνουν με μειωμένες αποδοχές κατά 20-25% σύμφωνα με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.Λίγο πιο απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις του κ. Αργύρη Νταουλιάρη, ιδρυτή της Innjobs.net. «Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ανοίξουν οι αγορές για την Αθήνα. Οι πληρότητες πιστεύω ότι θα φτάσουν στο 20-30% των περσινών, γι' αυτό και θα πρέπει να εκτιμήσουμε την λειτουργικότητα της κάθε μονάδας με βάση την βιωσιμότητά της, δηλαδή να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες, να προσληφθούν οι κατάλληλοι εργαζόμενοι, συνυπολογίζοντας πάντοτε τις δαπάνες και τις πληρότητες. Αυτό είναι το φετινό στοίχημα για τους επιχειρηματίες».Όσον αφορά τους ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, επεσήμανε ότι ήδη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού υπάρχει τεράστια προσφορά βάσει των δεδομένων της πλατφόρμας εύρεσης εργασίας που διαθέτει, αλλά καθόλου ζήτηση. Ασπαζόμενος την άποψη ότι το 60% των μονάδων δεν θα ανοίξουν, τόνισε ότι πολλοί εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς δουλειά γι΄ αυτό και οι ξενοδόχοι αλλά και το κράτος θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο «γαλαντόμοι» για να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη κρίση η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του θα κρατήσει τρία χρόνια.Στο διευρυμένο ρόλο που θα πρέπει να παίξει το τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων στην επανεκκίνηση, αναφέρθηκε από πλευράς της η κυρία Μαριέττα Πίσκα, Group HR Executive & Learning and Development Professional. «Η κρίση αναμένεται να επιφορτίσει με ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες το HR αφού θα πρέπει να μεριμνήσει από την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων έως και την αποτελεσματική εκπαίδευσή του στις ιδιαίτερες συνθήκες του κορονοϊού». Σύμφωνα με την κ. Πίσκα τα δίωρα προγράμματα κατάρτισης που προβλέπονται για την πιστοποίηση ενδεχομένως δεν θα είναι αρκετά, γι’ αυτό και οι ξενοδόχοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση έως επένδυση και να απευθυνθούν σε φορείς που παρέχουν εξειδίκευση κι οδηγίες για κάθε ξεχωριστό τμήμα του ξενοδοχείου.Στο σύνθετο ερώτημα του τι σημαίνει το σήμα πιστοποίησης «Health First» στην πράξη και πώς μπορούν να το αποκτήσουν τα ξενοδοχεία κλήθηκε να απαντήσει η κυρία Uxue Azpiroz, Διευθύντρια Γραφείου Κρήτης, Vice President Food TÜV HELLAS (TÜV NORD), τονίζοντας ότι χρίζει ακόμα διευκρινίσεων, όπως με ποιόν τρόπο οι κρατικοί φορείς θα αναλάβουν να πιστοποιήσουν τις μονάδες. Ωστόσο ανέφερε ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD), διαθέτει μια νέα υπηρεσία ελέγχου για την ασφαλή επανεκκίνηση των μονάδων ονόματι #SafeRestart η οποία μπορεί να προσφέρει τη συμμόρφωση με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή επανεκκίνησή τους, ενώ εξετάζεται η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης για το πρόσωπο που θα κληθεί να έχει συντονιστικό ρόλο στην υγειονομική ασφάλεια του ξενοδοχείου.«Παρότι τα πράγματα δεν δείχνουν καλά ειδικά για τα νησιά, ελπίζουμε ότι θα βελτιώνονται μέρα με την ημέρα. Ο ρόλος της πιστοποίησης και για εμάς είναι μια πρόκληση και παραμένει βοηθητικός στο να συμμορφωθούν οι εταιρείες στα διεθνή και εγχώρια πρότυπα προσφέροντας τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες. Το κράτος θα είναι αυτό που θα ελέγξει και θα δώσει το σήμα του «Ηealth First», αλλά εμείς θεωρούμε ότι καλό είναι να υπάρχει ένα τρίτο μάτι για την υγειονομική προσαρμογή της επιχείρησης», κατέληξε η κ. Azpiroz.