Generation C: Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα πανδημίας

Η γενιά C έρχεται για να σημαδέψει μια για πάντα το μέλλον της ανθρωπότητας - Προσωπικές σχέσεις, κοινωνικός κώδικας, τηλεργασία, οικονομία, ταξίδια, έρωτα, εκπαίδευση, επικοινωνία, διασκέδαση - Κάθε τομέας προσαρμόζεται και αλλαζει ραγδαία για να μπορέσει να εξελιχθεί με ελπίδα και προσδοκίες σε μια κανονική ζωή που δεν θα είναι ποτέ όπως πριν

Η ηλικία ίσως δεν θα είναι το προεξάρχον κριτήριο όταν, σε λίγο καιρό από σήμερα, θα γίνεται λόγος για τηή απλώς για τηΕίναι πολύ πιθανόν ότι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών -αλλά στο φάσμα της νεότητας- θα αναγνωρίζονται ως μέλη της Γενιάς C από χαρακτηριστικάΓια παράδειγμα, έχοντας συνηθίσει να φορούν μάσκα,με οποιοδήποτε άλλο εμφανισιακό προσόνΤα άτομα αυτάμε τον τρόπο που γινόταν κατά κόρον στην προ COVID-19 εποχή. Εχοντας μεγαλώσει μέσα στην πανδημία, η Γενιά C προβλέπεται να έχει «μεταλλαχθεί» κοινωνικά,ο οποίος σταδιακά θα εξοστρακίσει κάθε παλιά συνήθεια. Η διά ζώσης συναναστροφή θα τους ξενίζει και θα εμπιστεύονται κυρίως τη μακρόθεν επαφή, μέσω τηλεδιασκέψεων και εικονικών συνευρέσεων - ενδεχομένως και των ερωτικών αυτών καθαυτών. Γενικότερα,, προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές μιας κοινωνίας η οποία θα έχει μάθει πια να ζει με τον κορωνοϊό. Σε βαθμό που δεν θα αναγνωρίζει πια τον εαυτό της χωρίς την πανδημία και τις παρενέργειές της.Μια τυπική περίπτωση ατόμων τα οποία ανήκουν πλέον στη Γενιά C είναι. Παιδιά τα οποία μετά από το Λύκειο εγκατέλειψαν την οικογενειακή εστία για να σπουδάσουν σε άλλη πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους για την περίφημη «φοιτητική ζωή». Ωστόσο,Και κλήθηκαν να προσαρμοστούν από την αρχή σε όλα όσα είχαν θεωρήσει ότι τα είχαν αφήσει πίσω τους, όπως την οικογενειακή ζωή, την έλλειψη ιδιωτικότητας κ.ο.κ. Οι νέοι αυτής της κατηγορίας μετρώνται σε εκατομμύρια ανά τον κόσμο, συναπαρτίζοντας ένα σεβαστό μερίδιο της Γενιάς C. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ όπου τα παιδιά απομακρύνονται το νωρίτερο δυνατόν από την οικογενειακή εστίαΓια μια κοινωνία σαν την αμερικανική, το κάπως οπισθοδρομικό αυτό ρεύμα σηματοδοτεί μιαΣύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),ς όσων είναι μεταξύ 26 και 64 ετών. Επίσης, η αποφοίτηση και η απόκτηση πτυχίου κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα βάσει αντιλήψεων οι οποίες τείνουν να παγιωθούν το τελευταίο διάστημα στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι από την άποψη της αναζήτησης εργασίας, η Γενιά C έχει κιόλας στιγματιστεί ως ελαττωματική. Κανείς δεν φαίνεται να βρίσκει ελκυστική, προς το παρόν τουλάχιστον, την προοπτική συνεργασίας με τα «Καθόλου ασύνδετη με το αυξημένο ποσοστό ανεργίας που απειλεί, σε ζωτικούς τομείς, τη Γενιά C, είναιόσων έχουν γεννηθεί την περίοδο, να αποστρέφονται την καθεστηκυία πολιτική τάξη. Ιδιαίτερα μετά την περιπέτεια της COVID-19, προβλέπεται ότι οι νεότεροι θα αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, θεωρώντας ότι το δημοκρατικό πολίτευμα, όπως αυτό έχει παγιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην πλειονότητα των χωρών της Δύσης, δεν τους καλύπτει., προσπαθώντας ανεπιτυχώς να αντεπεξέλθουν στις κατεπείγουσες και σύνθετες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία.Επισημαίνοντας ανακολουθίες και διαχειριστική ανεπάρκεια, οι νέοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, που απαντούν σε σχετικά ερωτηματολόγια, εκδηλώνουν. Και φυσικά έχουν προ πολλού αποσύρει την εμπιστοσύνη τους στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, τουλάχιστον υπό την τρέχουσα μορφή τους. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι η σημερινή νεότητα προσεγγίζει όλο καιμια τάση η οποία προβλέπεται ότι θα αποτυπωθεί στην τέχνη, με μια αντεπίθεση της σκοτεινής και μελαγχολικής ατμόσφαιρας προηγούμενων περιόδων και ρευμάτων, με κυριότερο αυτό του. Εκείνο που απεύχονται οι ειδικοί είναι η εκτόνωση της πίεσης που υφίστανται οι νεότεροι με το ανεπίστροφο και απονενοημένο διάβημα της αυτοχειρίας.Ο προσδιορισμός τού τι ακριβώς συνιστά μια ξεχωριστή γενιά, ποιοι ανήκουν σε αυτήν και ποιοι όχι είναι. Τυπικά, στα μητρώα της Γενιάς C θα έπρεπε να καταχωρίζονται οι γεννήσεις του τελευταίου χρόνου, στην πράξη όμως τα άτομα που επηρεάζει καθοριστικά η πανδημία διατάσσονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος. Η Γενιά της COVID γεννιέται σαν υποσύνολο της λεγόμενηςόσων δηλαδή έχουν γεννηθεί τη δεκαετία 2010-2020. Η οποία είχε διαδεχτεί τη(1997-2012). Είχαν προηγηθεί ηδηλαδή, η), τα τέκνα της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης ή, η) και η. Και ενώ μια μερίδα κοινωνικών επιστημόνων θεωρεί ως αυθεντική Γενιά C τα παιδιά που γεννήθηκαν στο διάστημα ανάμεσα στον, άλλοι υποστηρίζουν ότι ως παιδιά της COVID δεν μπορεί παρά να λογίζονται όσοι έχουν γεννηθεί από το 2016 ές σήμερα, αλλά και όσοι πρόκειται να έρθουν στον κόσμο έως το μέσον της δεκαετίας του 2030.Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία παρόμοια με αυτή των επιστημόνων που μελετούν τις συνέπειες της πανδημίας σε συλλογική και ατομική κλίμακα, κοινωνιολόγοι και παιδοψυχολόγοι προσπαθούν να πσυγκρίνοντας το σημερινό γίγνεσθαι με την περίοδο μετά τηΤότε, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα μεγαλύτερα παιδιά επηρεάστηκαν λιγότερο από τις παρενέργειες της κρίσης, σε σύγκριση με τα μικρότερα αδέλφια τους, στα οποία ξεσπούσαν οι γονείς τους για τα δεινά που υφίσταντο εκείνοι, κυρίως στην επαγγελματική τους ζωή. Τα παιδιά που είχαν ήδη μεγαλώσει αρκετά ώστε να έχουν διαμορφώσει μιαΑυτό δεν συνέβη τόσο εύκολα και ομαλά με τους πιο μικρούς, φαινόμενο που φέρνει στην επιφάνεια και τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η συμπεριφορά των γονέων κατά τη διάρκεια της CΟVID-19. Οι δικές τους ενέργειες είναι αυτές που θα ορίσουν το μέλλον των παιδιών και, πιθανότατα,. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά της σημερινής κατάστασης με εκείνη που επικρατούσε πριν από έναν αιώνα έγκειται στην. Τα παιδιά της Γενιάς Cκαι σχεδόν δεν θα βρεθούν καν προ του διλήμματος να εργαστούν σε κάποιον επαγγελματικό χώρο ή με- εφόσον, βέβαια, αυτό είναι εφικτό με βάση το αντικείμενό τους.Για τους, πάντως, η εξ αποστάσεως εργασία προβλέπεται να αναδειχθεί σεΑυτομάτως, η συγκεκριμένη δυνατότητακαι όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη φυσική παρουσία.για το τι σημαίνει άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σε μια πρωτοφανή ενσωμάτωση και όχι πια σε διαρκή κόντρα με την υπόλοιπη προσωπική και οικογενειακή ζωή. Υπό αυτή την έννοια,. Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα υπάρχουν επαρκείς θέσεις εργασίας για τα παιδιά της CΟVΙD, κάτι που, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν μοιάζει, ούτε αμυδρά, εξασφαλισμένο.

